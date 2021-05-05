الرمادي يناشد «المحترفين»: لا نشكك في أحد ولكن مطلبنا عادل

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تباينت تصريحات المدربين أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، ومارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة، بعد المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3 ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، وركز الرمادي على توجيه رسالة ومناشدة إلى رابطة المحترفين طالب فيها بإعادة مباراة فريقه مع الفجيرة في الجولة الأخيرة كما كانت عليه في الجدول بمعنى إقامتها كآخر مباراة للفريقين تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال الرمادي: إن هذا المطلب ليس تشكيكاً في أحد، بل نثق كامل الثقة في النزاهة التي يتعامل بها الجميع، ولكن تختلف الدوافع عندما يخوض الفجيرة مباراته الأخيرة مع الوحدة 15 مايو الحالي وهو يكون على علم بما يحتاجه، حيث يكون المنافس المباشر «عجمان» استكمل مبارياته.

وأوضح الرمادي تقديره الكامل للظروف الاستثنائية التي أدت لتأجيل مباراة الفجيرة والوحدة، ولكن شاءت الظروف أن يكون فريقه والفجيرة هما المتنافسان على البقاء ومباراتهما في الجدول أساساً هي المباراة الأخيرة ومن المنطقي مراعاة ذلك بالإبقاء على المباراة بذات وضعها بحيث يتم ترحيلها لتقام بعد مباراة الفجيرة والوحدة.

من جهته، حرص كايزر على إبعاد الإحباط من لاعبي الجزيرة بعد التعادل ، وقال: لا وقت للإحباط في الأمتار الأخيرة للدوري وتركيزنا على المباراة المقبلة أمام العين.

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