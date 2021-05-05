عبد الله ناجي: قضاة الملاعب يتألقون بأداء متميز

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشاد الحكم السابق عبد الله ناجي بأداء قضاة الملاعب خلال الجولة 24 من دوري الخليج العربي، حيث جاء الأداء متميزاً ومتواكباً مع أهمية وقوة المنافسات، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في سير المباريات، حيث كان التعاون كبيراً بين حكام الساحة وتقنية الفيديو، مما سهل من مهمة إدارة الحكام للمباريات.

قرار صحيح

وفيما يتعلق بالجدل القائم حول الاحتكاك الذي تم بين لاعب عجمان عبد الرحمن أحمد ولاعب الجزيرة خلفان مبارك في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ومطالبة الجزيرة بركلة جزاء يقول عبد الله ناجي إن الاحتكاك الذي تم يعتبر طبيعياً ولا يرتقي لركلة جزاء كونه من الجانب وليس من الخلف، لذلك كان الاتفاق بين حكم الساحة وزميله بتقنية الفيديو على عدم وجود لركلة جزاء، وفي المباراة نفسها احتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة نتيجة لمس العطاس للكرة بيده بعد تدخل إيجابي من حكم الفيديو، وقال ناجي إن هدف الشارقة الأول في مرمى حتا سليم تماما حيث لا توجد شبهة تسلل في اللعبة، كما أن الحكم أحمد عيسى وفق في احتساب ركلة جزاء للنصر في مباراته أمام الظفرة، إضافة إلى صحة هدف خورفكان في مرمى الوصل حيث جاء الهدف من لعبه دقيقة.

تعاون

واعتبر الحكم السابق عبد الله ناجي أن تعاون حكام تقنية الفيديو مع حكام الساحة يعتبر من اهم أحداث الجولة 24 لدوري الخليج العربي، بعد أن تدخل حكام الفيديو بشكل إيجابي في أكثر من قرار، وكانت يقظتهم عاملاً مساعداً للحكام لأداء مهمتهم على الوجه الأكمل.

ومنح الحكم الأسبق عبد الله ناجي لقب حكم الأسبوع إلى الحكم أحمد سالم الذي أدار قمة شباب الأهلي مع بني ياس بعد أن قدم أداءً متميزاً على مدى شوطي المباراة، ولم يترك شاردة أو واردة إلا واحتسبها في تركيز عال يحسب له.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز