الجولة 24.. ليس بعد

المصدر: دبي - علي شدهان

نعم، ليس بعد، الحسم ما زال معلّقاً، ولم يأت بعد، في ضوء ما أفرزته الجولة 24 من دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، وبقاء الصراع على درع البطولة على أشده حامياً بين الجزيرة المتصدر ومطارده الأبرز، بني ياس، مع «بصيص أمل» يبدو خافتاً «جداً جداً» لفريقي الشارقة والنصر، وبحسابات أقل ما يقال عنها إنها، خيالية إلى حد الجنون في حال حدوثها!

بوابة الحسم

ورغم أن الكثير من التوقعات قد ذهبت باتجاه أن تكون الجولة 24 من دوري الإمارات، بوابة حسم الصراع على درع البطولة بدرجة كبيرة، إلا أن ذلك لم يتحقق إثر وقوع الجزيرة المتصدر وبني ياس المطارد في فخ التعادل، الأول عندما أفلت من «بركان» عجمان، والثاني بعدما أخفق في عدم استغلال وضع ضيفه شباب الأهلي الذي لعب من دون خدمات عدد كبير من نجوم تشكيلته الأساسية!

الرمق الأخير

وبغض النظر عن الأسباب التي قادت إلى عدم حسم الصراع على درع دوري الإمارات بدرجة أكبر، فإن بقاء الوضع «على ما هو عليه» قبل الجولة 24، يضفي نوعاً من الإثارة والندية والتشويق حتى الرمق الأخير من مشوار البطولة، أو على الأقل، حتى جولتها ما قبل الأخيرة، وهذا ما يجعل حالة الترقب، أمراً مثيراً لجميع الأطراف، لا سيما لجماهير ومتابعي الدوري!

حمل الصدارة

وفي ختام مباريات الجولة 24 لدوري الإمارات، تمسك الجزيرة بصدارة الترتيب العام لفرق البطولة بفارق نقطة وحيدة مع مطاردة بني ياس، بعدما عانى كثيراً أمام مضيفه عجمان حتى اللحظات الأخيرة من المباراة التي كادت أن تفلت من بين أقدام الفريق المتصدر الذي ظهر مثقلاً جداً بحمل الصدارة، والتنافس على الدرع!

«رتم» أقل

بني ياس، الفريق الشرس، واصل لعبة مطاردة المتصدر في الجولة 24 من دوري الإمارات، لكن بـ «رتم» أقل من تلك «الشراسة» إلى حد عدم إظهار القدر المطلوب والكافي لانتزاع النقاط، وعدم استغلال ظروف منافسه شباب الأهلي المتمثلة بغياب عدد من نجومه، ومعاناته من ضغط المباريات بعد خوضه 6 لقاءات قوية في دوري أبطال آسيا!

أدوات التألق

وبأدوات تألقه نفسها في دوري أبطال آسيا، استعاد الشارقة المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لدوري الإمارات، مظهراً قدراً عالياً من وهجه في الآسيوية خلال مباراته مع ضيفه حتا، ليس لأنه حقق الفوز بالثلاثة فحسب، بل لأنه جسد حقيقة أن الشارقة متوهج من دون «نجمه» ايغور كورنادو تحديداً، وهذا من أهم مكاسب حامل اللقب بعد التوقف، وخوض الآسيوية، ولكن بعد فوات الأوان تقريباً على صعيد المحافظة على درع الدوري المحلي!

إنعاش الآمال

ويبدو النصر من بين أكثر المستفيدين من «خلاصة» الجولة 24 لدوري الإمارات، بعدما عاد إلى مربع أقرانه الأربعة الكبار بفوز ثمين على ضيفه الظفرة، وأداء مقنع بدرجة كبيرة، مستثمراً تعثر شباب الأهلي أمام بني ياس، وتراجعه إلى خامس الترتيب، منعشاً آماله في احتلال مركز أبعد من الرابع في ختام البطولة.

نقل «الملف»

بدر حارب، نجم كرة القدم الإماراتية السابق، شدد على أن غياب الحسم بدرجة كبيرة في الجولة 24 من دوري الإمارات، ينقل «الملف» إلى الجولة الأخيرة من البطولة، لافتاً إلى أن الحسم بالإمكان أن يتحقق في الجولة 25، ولكن الموعد الكبير لذلك الحسم سيكون في الجولة الأخيرة 11 الجاري، مشيراً إلى أن الوضع في المراكز الأخيرة من لائحة الترتيب العام، ما زال هو الآخر بعيداً إلى حد ما عن الحسم في ظل صراع ثلاثي بين حتا والفجيرة وعجمان.

عالم الساحرة

وعلل حارب قناعته بشأن حسم الصراع على درع دوري الإمارات، بحرص الفريقين المتصارعين على الدرع، الجزيرة وبني ياس، على عدم فقدان أي نقطة في المترين الأخيرين من مشوار البطولة، الأمر الذي ينعكس على مستوى الأداء، عاداً ذلك طبيعياً ومتوقعاً في عالم «الساحرة المستديرة».

6 مباريات

وأشار بدر حارب إلى أن الشارقة المتألق آسيوياً، واصل تألقه في دوري الإمارات، واستعاد مركزه الثالث في لائحة الترتيب العام، فيما نجح شباب الأهلي في تجنب الخسارة أمام الوصيف بني ياس رغم أن «فرسان دبي»، لعبوا من دون خدمات عدد من النجوم، وبعد أيام قليلة من خوض 6 مباريات قوية في دوري أبطال آسيا.

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