شباب الأهلي يحرم بني ياس من اقتناص الصدارة في مرحلة الحسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

رفض بني ياس اقتناص صدارة دوري الخليج العربي في مرحلة في غاية الأهمية بعد أن فرض عليه شباب الأهلي التعادل، مساء أول من أمس، في الجولة الـ 24 من البطولة، ليتأجل حلم السماوي في الحصول على اللقب لأول مرة في تاريخه، والذي ينتظر الحسم في الجولتين الأخيرتين. وبعد أن سقط الجزيرة متصدر المسابقة بفارق نقطة عن بني ياس في فخ التعادل أمام عجمان فرط بني ياس في فرصة ذهبية في خطف الصدارة وتعزيز حظوظه في الفوز بالدرع الأولى.

وبرغم أن بني ياس تخلص من الإرهاق الذي عانى منه قبل فترة التوقف الطويلة نتيجة ضغط وتوالي المباريات، إلا أن الفريق ظهر بمستوى أقل من المتوقع بعكس شباب الأهلي الذي بدا الأفضل في أغلب فترات المباراة رغم أن مدربه مهدي علي اعتمد على تشكيلة شهدت غياب نحو 8 لاعبين أساسيين عن «فرسان دبي» بعد الانتهاء من المشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ استفاد الفريق من الحفاظ على نسق المباريات. كما طالت انتقادات مدرب بني ياس دانييل إيسايلا بسبب قراره بعدم خوض أي مباراة ودية وتحضيرية خلال التوقف الطويل الذي استمر لنحو الشهر، مما أثر على انسجام وتفاهم اللاعبين وأدى إلى تأثر الفريق سلبياً.

ظروف

من جانبه، اعترف منصور علي إداري فريق بني ياس، أن التوقف كان له دور كبير ورئيس في انخفاض نسق الفريق، وقال في تصريحاته عقب اللقاء: في الشوط الثاني حدث تراجع في اللياقة البدنية وذلك بعد أن توقف الدوري لشهر كامل وهو توقف طويل للغاية وطبيعي أن نتأثر لغياب المباريات، فيما ظهر شباب الأهلي بجاهزية أفضل من بني ياس.

واعتبر إداري فريق بني ياس، أن الخروج بنقطة التعادل في ظل هذه الظروف جيدة لفريقه، مشيراً إلى أن الدوري لم يحسم بعد ولا زال هناك 6 نقاط في الملعب والفرص متساوية بين الجزيرة وبني ياس في حسم اللقب خاصة بعد تعادل الجزيرة مع عجمان في نفس الجولة.

وأضاف: كنا نطمح للحصول على نقاط المباراة الثلاث في هذا الوقت الحساس ولكننا قابلنا فريقاً قوياً ويخوض المباريات برتم عال ومتحفز لتحقيق نتيجة جيدة، ولذلك أرى أن التعادل مع شباب الأهلي نتيجة جيدة نوعاً ما.

منافسة

وتابع منصور علي: بني ياس لا زال في صلب المنافسة ومتبق 6 نقاط في الملعب سنقاتل عليها، بالفعل عانينا من الجهد البدني أكثر من الضغط النفسي، خصوصاً وأن هناك عملاً كبيراً خلال الفترة الماضية لإبعاد الفريق عن الضغوط، ولست متخوفاً من الضغط النفسي بقدر استشفاء اللاعبين والتحضير البدني الجيد. مشيراً إلى أن تعادل الجزيرة وعجمان نتيجة إيجابية وصبت في صالح بني ياس الذي فقد نقطتين، وقال: بالطبع لو فاز الجزيرة لكانت مأموريتنا صعبة للغاية، مما جعلنا نستمر في المنافسة ونسعى لتعويض فارق النقطة وحصد البطولة.

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