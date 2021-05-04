هيلمان: لست سعيدا بخسارة الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، حزنه لخسارة فريقه بهدفين لهدف أمام ضيفه خورفكان ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، مشيرا إلى أنه ليس سعيدا أبدا بخسارة فريقه في المباراة.

تفادي الأخطاء

وأشار هيلمان إلى أن الوصل لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول من المباراة، وتلقى هدفين، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف لم يكن كافيا لتجنب الخسارة، منوها إلى أنه سيعمل على معالجة الأخطاء، والاستعداد جيدا لمباراة شباب الأهلي في الجولة 25 من البطولة.

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