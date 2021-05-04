فلاديمير: حتا استسلم بعد هدف الشارقة الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، إنه كان يظن بأن الشارقة سيتأثر بالإرهاق إثر المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، إلا أنه أثبت أفضليته بالفوز بثلاثة قاسية، مشيراً إلى أن حتا أضاع عدد من الفرص في الشوط الأول ونجح أصحاب الأرض في معاقبة الإعصار على الفرص المهدرة بتسجيل الأهداف في الشوط الثاني.

واعترف فلاديمير بأن فريقه استسلم بعد استقبال الهدف الأول رغم الاستحواذ العالي في الحصة الأولى من المباراة وتم الدفع بثلاثة مهاجمين في الشوط الثاني لكنهم لم يحققوا الإضافة المطلوبة، مهنئاً فريق الشارقة على الفوز وعلى التألق الآسيوي في البطولة القارية.

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