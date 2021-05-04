«العميد» يخطف النصر من الظفرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي - البيان الرياضي، كلباء - محمد فضل

اختطف النصر الفوز من الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقيقة 96 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 45 نقطة، وظل الظفرة برصيد 21 نقطة.

افتتح «العميد» التسجيل من ضربة جزاء بواسطة البرتغالي توزي في الدقيقة 31 ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للعميد من تسديدة بعيدة سكنت شباك حارس المرمى زايد الحمادي في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.

وواصل النصر سيطرته في الشوط الثاني قبل أن يستغل الظفرة تراجع مستواه وينجح في تقليل الفارق بواسطة ماخيت ديوب في الدقيقة 74 ثم إدراك التعادل عن طريق محمد إسماعيل الجنيبي في الدقيقة 79، لكن إصرار العميد على الخروج بنقاط الفوز كان أقوى، وتمكن تيغالي من اختطاف الهدف الثالث في الدقيقة 96 من ضربة جزاء.

كما فاز خورفكان على مضيفه الوصل 2 - 1، وسجل ثنائية خورفكان البرازيلي دودو في الدقيقة 26، وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 31، فيما سجل للوصل مدافع خورفكان خطأ في مرماه في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى النقطة 24، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 34.

وخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على نتيجة مباراة كلباء والعين بملعب كلباء، بكر العين بالهدف الأول عبر التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 18 وعدل كلباء النتيجة في الدقيقة 30 من ركلة جزاء تصدى لها ملابا ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد العين إلى 38 نقطة وكلباء إلى 36 نقطة.



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