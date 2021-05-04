ترشيح باوزير وخريبين للقب أفضل لاعب في غرب آسيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد باوزير من نادي الشارقة، وعمر خريبين من نادي الوحدة، للمنافسة على لقب لاعب الشهر في دوريات غرب آسيا على ضوء أدائهما ودورهما المهم في قيادة الشارقة والوحدة للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وأكد الاتحاد الآسيوي في تقريره أن باوزير سجل 3 أهداف للشارقة في مرمى كل من القوة الجوية العراقي «هدفين» وباختاكور الأوزبكي كما صنع هدفين، وله 145 تمريرة ناجحة وصنع 4 فرص لزملائه، كما أن عمر خربين «أفضل لاعب في آسيا 2017» واصل مشوار التألق بعد انضمامه للوحدة وساهم في تأهل الفريق لدور الـ16، وسجل في مرمى الزوراء العراقي، في مباراة «الملحق»، وأحرز هدفين في مرمى الريان وغوا بمباريات المجموعة الخامسة، وصنع هدفاً و8 فرص لزملائه، وله 154 تمريرة ناجحة.

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