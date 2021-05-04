ضرار بالهول: طالبنا بإلغاء هيئة التحكيم في اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - وام)

طالب مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اتحاد الكرة بإلغاء هيئة التحكيم بالاتحاد، إعمالاً لنص المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، بشأن تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مع تغيير أنظمة الاتحاد بما يتوافق مع القانون الاتحادي بشأن المركز، وقال ضرار بالهول نائب رئيس المركز: خاطبنا الاتحاد لإلغاء هيئة التحكيم، وفقاً لنص المادة (7/‏‏4) من لائحة هيئة التحكيم بالاتحاد والتي نصت على الفصل بالطعون تمييزاً على قرارات اللجان الاستئنافية بالاتحاد، لحين مباشرة المركز مهامه، (باشر أعماله 20 يونيو 2020 ) ما يفرض واقعاً جديداً بعدم قانونية وجود هيئة التحكيم.

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