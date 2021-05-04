الآسيوية تعيد «فارس» للتوهج

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعاد دوري أبطال آسيا نجم دفاع الوحدة، فارس جمعة، للتوهج من جديد، بعد فترة هبوط بالمستوى في فترات كثيرة خلال الموسم الجاري والموسم الماضي، إلا أن المدافع الدولي المخضرم نجح في استعادة جزء كبير من مستواه، وبدا كأفضل لاعبي الوحدة خلال مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا التي تأهل خلالها العنابي إلى دور الـ16 للمرة الرابعة في تاريخه.

وواجه فارس جمعة انتقادات عدة بسبب تراجع مستواه، وزيادة وزنه في فترات سابقة، إلا أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، استعاد الثقة والروح القتالية وكان أحد العناصر الرئيسة التي ساهت في بلوغ الوحدة للدور التالي من البطولة القارية.

مشاركة

وتؤكد الأرقام التي حققها الوحدة خلال مشاركته في دور المجموعات بعد أن استضاف نادي غوا الهندي منافسات المجموعة الخامسة بنظام التجمع بمشاركة الوحدة وبيرسيبوليس والريان القطري، الدور الكبير للمدافع الصلب فارس جمعة في تأهل الفريق، إذ نجح أصحاب السعادة في احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 في أكثر رصيد يحصده فريق متأهلاً من المركز الثاني في تاريخ البطولة، بفارق نقطتين خلف بيرسيبوليس، بينما جاء غوا ثالثاً بنقطتين في أول مشاركة خارجية له، والريان بنقطة واحدة.

وجاء تألق فارس جمعة الآسيوي منذ مباراة الملحق أمام الزوراء العراقي التي صنع خلالها هدف الفوز، ولعب جمعة خلال دور المجموعات 6 مباريات كاملة من دون غياب، ونجح في أن يساهم في خروج الفريق بشباك نظيفة في 4 مباريات من 6 كثاني أفضل فريق حفاظاً على نظافة شباكه في البطولة.

قيادة

وقدم فارس جمعة أفضل أداء له عندما قاد الفريق لعبور الريان القطري في الجولة الثالثة بريمونتادا تاريخية بعد أن سجل اللاعب الهدف الثالث وهدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، قلب بها الفريق الطاولة على منافسه، وفي مباراة الجولة الرابعة أمام الريان أيضاً استطاع فارس جمعة أن يتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها عمر خريبين هدف الوحدة الوحيد في المباراة.

وجاء تواجد فارس جمعة في التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات تتويجاً للمجهود الكبير وتألق اللاعب، استحق بها التواجد ضمن أفضل 11 لاعباً في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، ليعزز عودته لمستواه الدفاع الوحداوي الذي عانى الأمرين كثيراً على مدار سنوات طويلة، خاصة بعد التجديد للاعب الذي يستمر مع العنابي حتى نهاية الموسم المقبل.

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