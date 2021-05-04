الآسيوي يُشيد بجهود مجموعة الشارقة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود اتحاد الإمارات واللجنة المحلية المنظمة لمباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا التي استضافتها الشارقة مؤخراً، وشهدت نجاحاً باهراً على الصعيد التنظيمي، حيث أكد الاتحاد القاري أن اتحاد الإمارات واللجنة المحلية قاموا بجهود كبيرة في إخراج مباريات المجموعة بشكل نموذجي لاقى استحسان الجميع.

وهنأ الاتحاد ناديي الشارقة والوحدة بمناسبة تأهلهما إلى دور 16 لدوري أبطال آسيا 2021 بعد تحقيقهما لنتائج إيجابية في مباريات دور المجموعات، حيث تأهل الشارقة بعد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، فيما تأهل الوحدة كأفضل الأندية الحاصلة على المركز الثاني لمنطقة الغرب بإحرازه 13 نقطة ضمن المجموعة الخامسة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد أن مجلس الإدارة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي مستمر في تقديم كُل الدعم للأندية التي تمثلنا خارجياً، مشيراً بأحقية تأهل الشارقة والوحدة إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا.

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