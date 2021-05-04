ختام رمضانية «شرطة الشارقة» لكرة القدم

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة ختام النسخة 28 للفعالية الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة، والتي نظمها قسم الأنشطة الرياضية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، والتي استمرت مدة أسبوعين، وشاركت فيها 12 إدارة من مختلف إدارات الشرطة، و350 لاعباً من منتسبي القيادة، وذلك بحضور العميد عارف الشريف المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وأقيم في اليوم الختامي نهائي مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي إدارة شرطة المنطقة الشرقية وإدارة العمليات، والتي أسفرت عن فوز إدارة شرطة المنطقة الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل للشرقية كل من خالد عبدالله وإبراهيم سعيد، أحمد جاسم«هدفين»، بينما سجل هدفي إدارة العمليات ناصر المازمي.

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