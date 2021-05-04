زاناردي: خورفكان يستحق الفوز بأكثر من هدفين

المصدر: دبي-علي شدهان

أعرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن فريقه يستحق الفوز على مضيفه الوصل بأكثر من هدفين لهدف ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، كاشفا النقاب عن أنه وضع استراتيجية خاصة للمباراة بما قاده إلى الظفر بالنقاط الثلاث.

ليست سهلة

وشدد زاناردي على أن المباراة لم تكن سهلة ابدا رغم فوز خورفكان فيها، معللا ذلك بقوة الوصل، منوها إلى أنه أدرك أن الوصل سيضغط أكثر في الشوط الثاني من المباراة في ظل شعور بعض لاعبيه بنوع من التعب، مبديا سعادته بتثبيت خورفكان اقدامه رسميا في دوري المحترفين لموسم آخر بعدما رفع رصيده إلى النقطة 24.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز