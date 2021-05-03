بني ياس يتعثر بالتعادل أمام شباب الأهلي ويرفض هدية عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير - أحمد بدوان

تعثر بني ياس في صراعه على لقب دوري الخليج العربي بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام شباب الأهلي، في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ورفض بني ياس هدية فريق عجمان الذي تعادل مع منافسه الجزيرة في الجولة ذاتها، ليبقى الحال على ما هو عليه في جدول الترتيب، بعدما رفع السماوي رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر الجزيرة، فيما وصل شباب الأهلي إلى النقطة 44 في المركز الرابع.

وتأجل حسم لقب الدوري الإماراتي إلى الجولتين الأخيرتين، إذ يحل بني ياس ضيفاً على الظفرة في الجولة المقبلة، فيما يستضيف الجزيرة فريق العين.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط ندرة الفرص الحقيقية على المرميين باستثناء بعض المحاولات التي افتقدت للخطورة اللازمة، إذ اقتصرت محاولات بني ياس على تسديدة من ساشا من الركنية التي أرسلها نيكولاس خيمينيز في الدقيقة الخامسة تصدى لها حسن حمزة حارس شباب الأهلي، وتسديدة أخرى من خيمينيز من خارج المنطقة ذهبت فوق العارضة في الدقيقة 24.

وجاء أول تهديد لشباب الأهلي عن طريق رأسية من أحمد العطاس في الدقيقة 32 أمسكها حارس بني ياس، فهد الظنحاني بثبات، بينما كانت أقرب الفرص لحارب عبد الله سهيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط بعدما توغل داخل المنطقة ولكنه سدد سهلة في يد حارس السماوي.

تحسن أداء الفريقين قليلاً في شوط المباراة الثاني وسط أفضلية نسبية لشباب الأهلي على مستوى الاستحواذ والمحاولات، حيث أهدر البديل البرازيلي المقيم، يوري سيزار، فرصة هدف محقق في الدقيقة 63 عندما راوغ مدافعين من بني ياس وانفرد بالمرمى ولكنه سدد بغرابة بجوار القائم.

وعاد نفس اللاعب وسدد كرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 74 مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وحاول بني ياس تهديد مرمى الضيوف حين سدد جواو بيدرو كرة ضعيفة، إذ افتقدت هجمات السماوي للخطورة اللازمة، ولم تشفع التبديلات التي أجرها إيسايلا مدرب بني ياس في تحقيق الفاعلية المطلوبة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفقدان السماوي لنقطتين ثمينتين.

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