ثلاثية الشارقة تضع أحلام حتا في مهب الريح

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

حقق فريق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه حتا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي احتضنها استاد الشارقة لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 45 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع النصر من حيث عدد النقاط، بينما بات هبوط «الإعصار» مسألة وقت بعد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الأخير، حيث أصبحت مهمة البقاء شبه مستحيلة بعد أن رفع منافسه عجمان رصيده إلى 15 نقطة إثر تعادله أمام الجزيرة. جاءت أهداف الشارقة عن طريق سالم صالح في الدقيقة 60 وخالد باوزير في الدقيقة 65 والبديل انطونيو جونيور في الدقيقة 82.

فرض فريق الشارقة سيطرته على معظم مجريات المباراة وحاول إنهاء عذرية الشباك مبكراً في الشوط الأول لولا يقظة دفاع حتا، إضافة إلى تألق الحارس محمد وليد الذي تمكن في صد أكثر من كرة، منها تسديدتا البرازيلي كايو لوكاس من ضربة ثابتة. وغابت الحلول الهجومية عن فريق حتا في ظل غياب المهاجم أبرزهم جونثاس دي جيسوس بسبب بند الإعارة إلا أن «الإعصار» نجح في تهديد مرمى عادل الحوسني عن طريق اللاعب خامداموف، الذي سدد كرة في الدقيقة العاشرة أبعدها الحارس إلى ضربة ركنية.

ومع استئناف المباراة في الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض الضغط على مرمى الضيوف، وترجم الشارقة أفضليته بهز شباك حتا عن طريق اللاعب سالم صالح، وفي غضون 6 دقائق، واصل الشارقة تألقه وعزز خالد باوزير تقدم فريقه بعد اختراق الدفاع وإضافة الهدف الثاني. وواصل الشارقة فرض سيطرته بعد تسجيل البديل انطونيو جونيور الهدف الثالث بعد استلام كرة من زميله محمد خلفان حولها إلى الشباك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز