البطائح يضم البرازيلي رودريغو قادماً من العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعاقد نادي البطائح مع البرازيلي رودريغو سيلفا «33 عاماً» قادماً من نادي العروبة بطل دوري الدرجة الأولى، ويعتبر البطائح النادي السادس الذي يلعب له النجم رودريغو بعد مساهمته في صعود 5 أندية لدوري الأضواء والشهرة وهى عجمان، حتا، الشارقة، خورفكان وأخيراً العروبة، حيث يطمح اللاعب إلى قيادة البطائح إلى الصعود إلى دوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي الجديد.

من ناحية أخرى علم «البيان الرياضي» أن نادي دبا الفجيرة ضم ثنائي البطائح الحارس خليفة سرور وزميله جاسم النقبي.

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