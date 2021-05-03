كلباء والعين يقنعان بالتعادل الإيجابي بهدف

المصدر: كلباء - محمد فضل

خيم التعادل الإيجابي بهدف على نتيجة مباراة كلباء والعين التي جرت اليوم بملعب كلباء ضمن الجولة 24 من دوري الخليج العربي، بكر العين بالهدف الأول عبر التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 18 وعدل كلباء النتيجة في الدقيقة 30 من ركلة جزاء تصدى لها ملابا ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد العين إلى 38 وكلباء إلى 36 نقطة.

وعن مجريات المباراة تمكن هداف العين التوغولي لابا كودجو من افتتاح شريط الأهداف في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعد تحويله لتمريرة زميله ايريك «السحرية» بذكاء كرة خدعت حارس مرمى كلباء جمال عبد الله وعانقت الشباك.

ورد هداف كلباء ملابا على مواطنه لابا مهاجم العين بعد أن تمكن من إدراك التعادل عبر ركلة جزاء تسبب فيها مدافع العين سعيد جمعة وعاد فيها الحكم عادل النقبي إلى تقنية «الفار» ليتقدم ملابا للركلة مسجلاً هدف التعادل للنمور في الدقيقة 30 وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ضرب الضيوف بقوة من أجل كسر نتيجة التعادل وتسجيل هدف الترجيح، ولاحت أكثر من فرصة مؤكدة للاعب العين لابا والذي واجه حارساً يقظاً تمكن من إبطال مفعول الهجوم العيناوي بعد أن أنقذ مرماه من ثلاث فرصة حقيقية خلال شوط المدربين، وفي المقابل اعتمد لاعبو كلباء على المرتدات التي لم تخل من الخطورة لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

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