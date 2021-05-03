النصر يختطف الفوز من الظفرة في الدقيقة 96

المصدر: دبي - عدنان الغاربي - تصوير- غلام كاركر

اختطف النصر الفوز من الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقيقة 96 في المباراة، التي جمعتهما ،مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 45 نقطة وارتقى مؤقتا إلى المركز الثالث، فيما تجمد الظفرة في المركز 11 بـ21 نقطة.

افتتح النصر التسجيل من ضربة جزاء بواسطة البرتغالي توزي في الدقيقة 31 ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للعميد من تسديدة بعيدة سكنت شباك حارس المرمى زايد الحمادي في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.

واصل النصر سيطرته في الشوط الثاني قبل أن يستغل الظفرة تراجع مستواه وينجح في تقليل الفارق بواسطة ماخيت ديوب في الدقيقة 74 ثم إدراك التعادل عن طريق محمد إسماعيل الجنيبي في الدقيقة 79 لكن إصرار العميد على الخروج بنقاط الفوز كان أقوى، وتمكن تيغالي من اختطاف الهدف الثالث في الدقيقة 96 من ضربة جزاء.

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