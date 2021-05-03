عبد القادر حسن: كأس العرب طموح «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد عبد القادر حسن مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، أن طموحات «الأبيض» كبيرة في كأس العرب التي تنطلق ديسمبر المقبل، خاصة وأن المنتخب سيشارك مكتمل الصفوف، وقال: في حال نجاح المنتخب في التأهل للدور الثاني لتصفيات المونديال ستكون معنويات اللاعبين عالية ويزيد من إصرارهم على مشاركة متميزة في كأس العرب.

وأشار عبد القادر حسن إلى أن قرعة كأس العرب جاءت متوازنة إلى حد كبير، ويشارك «الأبيض» بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وسوريا و«موريتانيا أو اليمن» كلنا ندرك قوة المنتخب التونسي، وتطور المنتخب السوري، وعلينا الاستعداد الجيد للبطولة، من أجل ضمان مشاركة متميزة تتيح لمنتخبنا المنافسة على لقب البطولة، وهو طموح مشروع.

وأضاف: البطولة تعود بعد غياب طويل وبشكل أكثر تميزاً وبمشاركة تاريخية للمنتخبات «23 منتخباً»، كما أنها تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي ما يمنحها قوة ويجعل منافساتها أكثر إثارة ومتعة للمشاهدين، أتوقع أن تخرج النسخة الجديدة في أفضل صورة لها بفضل الاهتمام المتزايد بها من قبل كافة الجهات المعنية، وكان لي الشرف المشاركة في نسخة البطولة التي أقيمت في المغرب.

استعدادات

وعن استعدادات المنتخب قال: يبدأ تجمع «الأبيض» في 17 مايو في دبي يتخلله مباراة ودية مع المنتحب الأردني 24 من الشهر نفسه تكون بروفة أخيرة قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية المشتركة التي تستضيفها الدولة، وتتيح المباراة الفرصة للجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارفيك للاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية لاستكمل التصفيات التي تعتبر في غاية الأهمية لكونها تحدد المنتخبات المتأهلة سواء لنهائيات كأس آسيا أو المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022، ونأمل أن يوفق «الأبيض» في الفوز في جميع مباريات التصفيات حيث يلعب في أولى مبارياته أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، ويواجه منتخبات تايلاند وإندونيسيا وفيتنام أيام 7 و 11 و15 من الشهر نفسه.

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