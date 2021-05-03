عجمان والجزيرة سباق اللقب والبقاء مع الكبار

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

تأخذ مباراة عجمان وضيفه الجزيرة في الحادية عشرة من مساء اليوم ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، أهميتها القصوى من واقع حسابات الطرفين؛ فصاحب الأرض لا خيار له غير حصد مزيد من النقاط في رحلة البقاء خلال الـ 3 مباريات المتبقية من المسابقة، حيث لديه 24 نقطة متساوياً فيها مع منافسه المباشر الفجيرة، أما الضيف الجزراوي، فيعتبر أقوى المرشحين للقب بعد اعتلائه الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن بني ياس ولديه 50 نقطة.

وأكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي على خصوصية الأمتار الأخيرة للدوري، مشيراً إلى أن مواجهة فريقه للمتصدر الجزيرة، تعتبر بكل المقاييس من المباريات الصعبة من واقع موقف الفريقين، ولكن ثقته في لاعبيه وتجارب فريقه أمام الفرق الكبيرة تجعله يتفاءل بتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية. وقال إن أفضل سيناريو لفريقه في البحث عن البقاء هو الحصول على 7 نقاط في المباريات الثلاث أمام الجزيرة ثم الشارقة ثم الفجيرة.

وقال الرمادي إن المباريات الثلاث تحتاج إلى تركيز عالٍ من اللاعبين لكونها مباريات استثنائية وتحديد مصير الفريق في دوري الخليج العربي.

من جانبه، أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه يسعى لنيل النقاط الثلاث في لقاء اليوم لمواصلة تفوقه، معترفاً في ذات الوقت بصعوبة المهمة، ذاكراً أن عجمان سيخوض المباراة بروح قتالية عالية ولديه دافعه في الفوز المتمثل في الابتعاد عن الهبوط للدرجة الأولى، ما يجعله يخوض جميع مبارياته المتبقية بشراسة. وأضاف: لكننا جاهزون للمباراة وسنعمل على تحقيق الفوز مع مواصلة الأداء الجيد.

وأشار كايزر إلى أن ابتعاد فريقه عن مباريات الدوري الذي توقف لمدة شهر كامل ربما يكون مؤثراً على إيقاعه وأدائه، وأضاف: التوقف بالتأكيد له تأثير وهو يختلف من فريق لآخر، فهنالك فرق شاركت آسيوياً وخاضت 6 مباريات مضغوطة ربما ستعاني بشكل أكبر، بالنسبة لنا لدينا سياسة واضحة نتبعها منذ بداية الموسم وهي التركيز على فريقنا وعدم النظر إلى المنافسين، لذلك نحن حالياً يهمنا ما سنقدمه في اللقاء ولا نهتم ببقية المنافسين.

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