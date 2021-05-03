بني ياس وشباب الأهلي.. مطاردة الحلم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

يسعى بني ياس إلى تجاوز واحدة من أصعب العقبات والاختبارات في دوري الخليج العربي الموسم الحالي، عندما يستضيف على ملعبه بالشامخة بأبوظبي، فريق شباب الأهلي، في الحادية عشرة مساء اليوم، في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ويتطلع بني ياس لمواصلة مطاردة الجزيرة لتحقيق الحلم بالتتويج بدرع دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، ولكن الأمر يحتاج إلى تجاوز شباب الأهلي وتحقيق ثلاث نقاط غالية ستكون هي الأهم في مشوار السماوي ربما منذ بداية عصر الاحتراف، خصوصاً وأن الفريق يدرك أن فقدان أي نقطة قد يعني ضياع فرصة المنافسة على اللقب مع تبقي 3 مباريات فقط.

ويحتل بني ياس وصافة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الجزيرة المتصدر.

في المقابل، يتطلع شباب الأهلي إلى الحفاظ على المركز الثالث ومحاولة إنهاء الموسم بمركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، جاهزية السماوي للمواجهة المرتقبة، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة القتال على لقب الدوري.



وقال: «سعداء بالعودة لخوض المباريات بعد فترة توقف طويلة، وأيضاً بأن تكون لدينا فرصة المنافسة على اللقب، المباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، وأشعر بالتفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية، وفخور كذلك بوجود بني ياس في هذا المركز». وأضاف: «الضغط كبير على كل الفرق».

جاهزية بدنية

يمتاز شباب الأهلي عن منافسه بني ياس، بالجاهزية البدنية والفنية العالية، بعد خوضه 6 مباريات قوية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، وهي البطولة التي غادرها الفريق منذ أيام قليلة، ولكن في الوقت نفسه، ربما يعاني بسببها، بعض اللاعبين من الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، وهو ما تحدث عنه مدرب الفريق مهدي علي.

ويقول مهدي: «مباراتنا وبني ياس مهمة للغاية بالنسبة لنا، لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري، والمحافظة على مركزنا الحالي على أقل تقدير، رغم إننا نمر بظروف صعبة بحكم المشاركة في البطولة الآسيوية، وعدم وجود فترة كافية للاستشفاء، والجاهزية البدنية للفريق».

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