النصر والظفرة.. طموحات متباينة

المصدر: (دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى)

يستضيف النصر نظيره الظفرة، الساعة التاسعة مساء اليوم، لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم في لقاء يحمل طموحات متباينة للفريقين، حيث يسعى العميد لتحسين مركزه في جدول الترتيب من أجل الدفاع عن حظوظه في الحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، فيما يتطلع الظفرة إلى تحسين مركزه والابتعاد أكثر ما يمكن عن فرق القاع، ويحتل النصر المركز الخامس حالياً بـ42 نقطة، فيما يحتل الظفرة المركز 11 بـ21 نقطة.

وتسجل تشكيلة العميد غياب نجمه ريان مينديز بسبب إصابة في الكاحل والمدافع غلوبير ليما للإيقاف.وأكد دياز أن النصر استثمر فترة التوقف الطويل لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب وخصوصاً البدلاء الذين سيعول عليهم في مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يخسر فيها العميد 4 لاعبين أساسيين.

بدوره، قال محمد قويض مدرب الظفرة إن فريقه سيعتمد على الهجمات المرتدة اليوم لتحقيق الفوز على العميد، ذاكراً أنه لا بد من الحذر عند اللعب أمام منافس يضم لاعبين بمستوى ضياء السبع ومهدي عبيد وتوزي.

وقال: نحترم المنافس ونعرف مدى قوته وتميز عناصره، لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز عليه، خصوصاً أن دافعنا النفسي جيد لأننا بعيدون عن خطر الهبوط، ونسعى فقط إلى تحسين مركزنا في الجولات الثلاث المتبقية من المنافسة.

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