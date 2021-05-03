كلباء والعين.. الفوز الـ11 رغبة الفريقين

المصدر: كلباء – (محمد فضل، العين - طلحة عبدالله)

يستقبل كلباء ضيفه العين في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك لحساب الجولة 24 من دوري الخليج العربي، في مواجهة تبدو «هادئة» للفريقين وستكون رغبة تحقيق الفوز الـ 11 في الدوري هذا الموسم دافعاً لكل فريق، ويحتل كلباء المركز السابع برصيد 35 نقطة خلف العين السادس بـ 37 نقطة والساعي إلى تعويض خروجه من الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا.

ويخوض كلباء المتألق في الدوري مباراة اليوم بصفوف مكتملة باستثناء الغائب الوحيد البرازيلي واندرسون والذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

ويبدو الفريق البنفسجي في حالة جيدة من حيث اكتمال صفوفه بعودة المصابين خلال فترة توقف الدوري، فيما تترقب جماهيره مشاركة المهاجم جمال معروف، العائد من الإصابة بعد فترة طويلة، بعد أن شارك اللاعب في التمارين الجماعية بداية .

وأكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء استفادة الفريق من فترة التوقف الأخيرة وأن التحضيرات لمباراة العين سارت بصورة جيدة، لافتاً إلى أن الوديات أفادت اللاعبين كثيراً وكانت في غاية الأهمية للنمور.

وأشار داسيلفا إلى أن الفريق يسعى إلى حصد مزيد من النقاط فيما تبقى من مباريات وسيكون شعارنا الفوز اليوم، ويجب علينا التركيز الجاد أمام الزعيم، وذلك لضمان تحقيق النتيجة الإيجابية.

من جانبه أكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، احترامهم لفريق اتحاد كلباء الذي سيواجهونه في مباراة اليوم، غير أنهم يرغبون في الفوز والعودة بالنقاط كاملة، وأوضح أن المنافس يضم في صفوفه لاعبين أقوياء يملكون المهارات والقدرات الفنية.

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