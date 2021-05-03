الوصل وخورفكان.. التقدم خطوة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي، خورفكان – محمد فضل)

يخوض فريقا الوصل وخورفكان مباراة تحمل شعاراً محدداً هو التقدم خطوة إلى الأمام في لائحة الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك عندما يستقبل الإمبراطور في التاسعة من مساء اليوم في معقله بزعبيل ضيفه ضمن الجولة 24 من البطولة.

وقبل مباراة اليوم، يقف الوصل في المركز التاسع ضمن لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل خورفكان المركز العاشر بـ 21 نقطة. وبدوره، يرحل خورفكان لملعب الوصل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أقلها التعادل أن لم يكن الفوز أمام فهود زعبيل.

ولفت البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، إلى أن الفوز هو هدف فريقه في مباراة الليلة، مشيراً إلى أن فترة توقف الدوري، مثّلت فرصة جيدة لعودة المصابين، وخوض مباراتين وديتين أمام دبا الفجيرة وعجمان، فاز فيهما الوصل بـ1 - 3 و2 - 4 على التوالي، منوهاً إلى أنه اطمأن من خلال المباراتين، على مستوى جاهزية الوصل، بعدما أشرك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، مشيداً بعطاء فريقه في المباراتين الوديتين.

من ناحيته، أكد البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان صعوبة مباراة اليوم، لافتاً إلى أن اللاعبين وصلوا إلى درجة عالية من الجاهزية واستفادوا من فترة التوقف الأخيرة، ولديهم إصرار قوي على تحقيق النتيجة الإيجابية والعودة من زعبيل بنقاط المباراة مع كامل احترامنا لفريق الوصل صاحب الأرض.

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