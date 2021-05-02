هيلمان: الفوز هدف الوصل أمام خورفكان

المصدر: دبي - علي شدهان

لفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن الفوز هو هدف فريقه أمام ضيفه خورفكان الاثنين ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي.

وأشار هيلمان إلى أن فترة توقف الدوري، مثلت فرصة جيدة لعودة المصابين، وخوض مباراتين وديتين أمام دبا الفجيرة وعجمان، فاز فيهما الوصل ب1/3 و2/4 على التوالي، مشيرا الى أنه أطمئن من خلال المباراتين، على مستوى جاهزية الوصل، بعدما أشرك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، مشيدا بعطاء فريقه في المباراتين الوديتين.

حصد النقاط

ونوه هيلمان إلى أن جميع عناصر الوصل على أتم الجاهزية لخوض مباراة خورفكان، والسعي بقوة لحصد النقاط الثلاث بهدف تحسين مركز الوصل في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

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