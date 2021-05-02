«أجانب الهواة» في مهب الريح

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دائماً ما تنحصر مهمة اللاعبين الأجانب في دوري «الهواة» في المساعدة بصعود الفريق إلى دوري «المحترفين»، وغالباً ما يتم الاستغناء عنهم عقب التأهل للعب مع الكبار، ليكونوا في مهب الريح،ودائماً ما نجد إدارات أندية دوري الدرجة الأولى تسارع في إنهاء خدمات الأجانب وتبحث عن أجانب جدد.ومن المتوقع ألا يجدد العروبة بطل الهواة عقدي الفرنسي ساخي والبرازيلي رودريغو فضلاً عن إنهاء إعارة النيجيري فيكتور نوانيري القادم من حتا.

ونفس الوضع ينطبق على فريق الإمارات «الوصيف» والذي يبحث عن أجانب جدد ، رغم مطالبة البعض بمنح الفرصة لهداف الدوري ديغو دا سيلفا «20 هدفاً» والذي سبق له اللعب من قبل مع دبا الفجيرة في دوري الخليج العربي و مازال موقف الإدارة غامضاً من الأردني ياسين البخيت والذي يملك خبرات كبيرة وسبق له اللعب لفرق حتا، دبا، كلباء، الظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز