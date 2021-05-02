الطفل عمر لاعب جزراوي 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

حولت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتنسيق مع نادي الجزيرة، حلم أحد الأطفال بلقاء لاعبي فريقه المفضل «الجزيرة»، وأن يصبح لاعباً بالفريق مدة 24 ساعة، إلى حقيقة، تزامناً مع احتفالات المؤسسة بيوم الأمنيات العالمي ،واستقبلت إدارة الجزيرة الطفل عمر، للقاء لاعبي فريق الكرة والتدرب معهم باستاد محمد بن زايد، وكانت سعادة عمر لا توصف عندما قام علي خصيف قائد الفريق وسفير مؤسسة «تحقيق أمنية» بإهدائه كرة موقعة من اللاعبين مع قميص النادي محفوراًعليه اسمه ، وبطاقة عضوية متميزة لحضور المباريات عند عودة الجماهير.

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