الشارقة والوحدة.. ثالث مواجهة إماراتية بنكهة آسيوية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أوقعت مواجهات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، فريقي الوحدة والشارقة سوياً، في مواجهة إماراتية خالصة في البطولة القارية، لتضمن الإمارات مقعداً في الدور ربع النهائي للبطولة لأول مرة منذ عام 2017، وتعد مواجهة الوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا، حدثاً فريداً، لأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة القارية، وثالث مواجهة إماراتية في تاريخ البطولة القارية.

ويشهد دور الـ 16 مباريات قوية ويلعب الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي، والنصر السعودي مع تراكتور الإيراني، والاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني. وتقام مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي من جولة واحدة سبتمبر المقبل.

تاريخ

ورغم أن مواجهة الوحدة والشارقة هي الأولى بين الفريقين على المستوى الآسيوي، إلا أنها ليست الأولى على مستوى مواجهات الأندية الإماراتية في دوري الأبطال، إذ ستكون مواجهة الوحدة والشارقة هي الثالثة التي يلتقي فيها فريقان إماراتيان في دوري أبطال آسيا .

وكانت أول مواجهة إماراتية خالصة في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد المطبق منذ عام 2003، جمعت بين العين والجزيرة في دور الـ 16 لنسخة عام 2014، بعدما تأهل الجزيرة ثانياً عن مجموعته والعين في الصدارة، ونجح العين في بلوغ الدور التالي بالفوز على الجزيرة ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها 2-1، قبل أن يخرج بعد ذلك من الدور ربع النهائي أمام الهلال السعودي.

أما المواجهة الثانية بين الأندية الإماراتية في البطولة القارية فكانت بين شباب الأهلي والعين في الدور ذاته في نسخة عام 2015، وتأهل شباب الأهلي بالتعادل 0-0 ذهاباً و3-3 في الإياب، حتى وصوله إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام غوانزهو إيفرجراند الصيني.

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