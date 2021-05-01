النصر يفتقد مينديز أمام الظفرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يفتقد النصر جهود نجمه ريان مينديز في المباراة، التي تجمعه مع الظفرة، لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي، على استاد آل مكتوم بعد غد، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها الأسبوع الماضي خلال التجربة الودية أمام فريق «جلف أف سي».

ومن المنتظر أن يستعين المدرب الأرجنتيني رامون دياز باللاعب البرازيلي المقيم غابرييل فالنتيني لتعويض غياب مينديز.

ويحتل النصر المركز الخامس بـ42 نقطة حاليا ويسعى لتحسين ترتيبه في الجولات الثلاث المتبقية في مسابقة دوري الخليج العربي من أجل احتلال أحد المراكز المؤهّلة لدوري أبطال آسيا.

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