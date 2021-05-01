عبد الرحيم جمعة: الظفرة استفاد كثيراً من توقف الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبد الرحيم جمعة، مدير فريق الظفرة، استفادة الفريق من فترة توقف الدوري الحالية، بمراجعة السلبيات التي سبقت التوقف، مع خوض مباريات إعدادية قوية رفعت المستوى الفني للاعبين.

وقال جمعة: أعتقد أن جميع الأندية حققت الفائدة المطلوبة من فترة التوقف، وبالنسبة لنا في الظفرة كانت لنا فترة إيجابية بشكل كبير وجعلتنا نقف على مستوى بعض العناصر التي لم تكن تشارك بشكل أساسي مثل محمد إسماعيل والأرجنتيني بيدرو، وسعيد الرواحي، وغيرهم من العناصر الشابة التي أكدت أنها تستحق الفرصة، إضافة إلى التحضير الجيد للحارسين عبد الله سلطان وزايد الحمادي اللذين بذلا مجهوداً كبيراً وشاركا في المباريات الودية وقدما مستويات طيبة.

وأشار مدير الظفرة إلى أن فريقه وصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية للمباريات الثلاث المتبقية، ذاكراً أنه يتوقع ظهور لاعبيه بمستوى أفضل في بقية مشوار الموسم، وأضاف: «نتائجنا لم تكن جيدة في مباريات الدوري الأخيرة، ولسنا راضين عنها، لكننا عشنا ظروفاً صعبة جداً بتعرض مجموعة كبيرة من اللاعبين للإصابات وخسارة جهود 4 عناصر مهمة لنيلهم شرف أداء الخدمة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك موقفنا مطمئن في الدوري والمطلوب المزيد من الجهد لحصد أكبر عدد من النقاط دون أي تراخ لأن كل شي وارد في كرة القدم».

وأكد عبد الرحيم جمعة عودة كل المصابين للتدريبات الجماعية باستثناء إبراهيم سعيد الذي غاب خلال الجولات الماضية بسبب الإصابة، ذاكراً أن سعيد يخضع حالياً لتدريبات تأهيلية وسيكون جاهزاً في الوقت القريب للمشاركة مع زملائه اللاعبين في المباريات الرسمية.

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