رابطة المحترفين : أندية الإمارات قدمت الوجه المبشر في"ابطال اسيا"

المصدر: وام

عبر عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عن تقديره لجهود ممثلي دوري الخليج العربي في دوري أبطال آسيا، والأداء المشرف الذي قدموه وعكسوا من خلاله الوجه المبشر للكرة الإماراتية بعدما نجح فريقا الشارقة والوحدة من تجاوز دور المجموعات وحجز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية، فيما قدم شباب الأهلي أقصى طاقته وهو قادر بالتأكيد على العودة بقوة في المواسم القادمة.

وهنأ الجنيبي الشارقة والوحدة على ما حققاه، بداية مع الشارقة الذي نجح في تصدر ترتيب مجموعته وحسم بطاقة التأهل قبل جولة على نهاية دور المجموعات، مشيرا إلى أن روح الفريق الواحد آنعكست على جميع أعضاء الفريق من جهازين فني وإداري ولاعبين من خلال التكاتف معاً، وتجاوز الإصابات التي أدت لغياب لاعبين مؤثرين، لكن الفريق لعب بعزيمة الرجال ونجح بتحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة.

كما أكد الجنيبي، أن الوحدة وبرغم مشقة السفر إلى الهند، والظروف الاستثنائية التي مر بها، آلا أنه أثبت مجدداً قدراته كسفير مشرف للكرة الإماراتية في المحافل الخارجية، ونجح في التأهل عن جدارة واستحقاق برصيد هو الأكبر من النقاط لفريق يحتل المركز الثاني في مجموعات منطقة الغرب، بما يعكس المواهب التي يزخر بها الفريق وخصوصاً اللاعبين الشباب الذين اندمجوا مع أصحاب الخبرة لتقديم الأداء المتوازن في المباريات، وتحديداً مدى قدرته على تعويض خسارته في المباراة الافتتاحية لحصد النقاط تباعاً والحفاظ على سجله المثالي حتى نهاية المشوار في الدور الأول.

واعتبر الجنيبي، أن خروج شباب الأهلي من دور المجموعات لا يقلل من قيمة الأداء الفني الذي قدمه الفريق، وأنه كان بالإمكان أفضل مما كان لولا أن التوفيق لم يحالفه في الدقائق الأخيرة التي كانت كفيلة بمنحه النقاط المستحقة على ضوء مردوده، وقال:" كلنا ثقة بعودة الفريق في المواسم القادمة بشكل أقوى للمضي قدماً في البطولة التي سبق أن حقق فيها الوصافة في عام 2015".

كما عبر الجنيبي عن أمنياته بعودة قوية للعين في دوري أبطال آسيا بعد خروجه من التصفيات المؤهلة، وهو الفريق الإماراتي الوحيد الذي توج باللقب ونال الوصافة مرتين، مؤكدا أنه قادر بعزيمة وهمة الجميع داخل هذا الكيان الكبير من العودة إلى موقعه الطبيعي في البطولة القارية.

وختم الجنيبي بالتركيز على أهمية ما تحققه هذه الأندية في النسخة الحالية من البطولة القارية، ليكون حافزا إضافيا ومسؤولية على الفرق التي ستشارك في النسخة المقبلة في ضوء منافسات دوري الخليج العربي الذي يدخل جولات الحسم في شهر مايو الجاري.

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