شباب الأهلي يثأر من الهلال في مباراته الوداعية لأبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ثأر شباب الأهلي من الهلال السعودي، اليوم، بالفوز عليه بهدفين دون مقابل سجلهما إيغور جيسوس في الدقيقتين 54 من ركلة جزاء و90 من عمر مباراتهما، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الجولة السادسة الأخيرة، وذلك بعدما خسر شباب الأهلي بالنتيجة نفسها من الهلال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2021.

وشهدت الجولة الأخيرة للمجموعة نفسها فوز أجمك الأوزبكي على الاستقلال الطاجيكي 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ورفع كل من شباب الأهلي وأجمك رصيديهما إلى 7 نقاط، في المركزين الثالث والرابع، بينما بقي الاستقلال في الصدارة برصيد 10 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة عن الهلال في المركز الثاني.

وجاء الشوط الأول من مباراة شباب الأهلي والهلال سريعاً من الفريقين، ولكن لم تكن هناك فرص حقيقية للتسجيل، باستثناء مرور جلال الدين ماشاربيوف، محترف شباب الأهلي، بالكرة واختراق منطقة الجزاء، وتسديد كرة ضعيفة بين يدي حارس الهلال في الدقيقة 39.

وحصل شباب الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبه ماشاربيوف، سددها بنجاح إيغور جيسوس في الدقيقة 54، ليتقدم "فرسان دبي" بهدف دون مقابل.

وعزز شباب الأهلي تقدمه بهدف ثانٍ برأسية إيغور جيسوس في الدقيقة 90، بعد عرضية من عبد العزيز صنقور.

وتصدت عارضة "فرسان دبي" لتسديدة قوية من الهلال في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، ليحقق شباب الأهلي فوزاً معنوياً مهماً في مباراته الوداعية لدوري أبطال آسيا 2021، وقبل العودة إلى التنافس في مسابقاتنا المحلية.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة قد شهدت تعادل الهلال مع أجمك 2-2، والاستقلال مع شباب الأهلي 0-0، والجولة الثانية، فوز الهلال على شباب الأهلي 2-0، والاستقلال على أجمك 3-2، والجولة الثالثة، فوز الهلال على الاستقلال 3-1، وأجمك على شباب الأهلي 2-1، والرابعة، فوز الاستقلال على الهلال 4-1، وشباب الأهلي على اجمك 3-1، والخامسة، فوز الهلال على اجمك 3-0، والاستقلال على شباب الأهلي 1-0.

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