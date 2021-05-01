48 ساعة وتعود الحياة لدورينا

المصدر: دبي - العوضي النمر

48 ساعة تفصلنا عن عودة دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد توقف 29 يوماً بسبب مشاركة أندية الشارقة والوحدة وشباب الأهلي والعين في منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، والتي أسفرت عن تأهل الشارقة والوحدة للدور الثاني، وتبدأ اعتباراً من الإثنين المقبل جولات الحسم، بست مباريات بالجولة 24، وتقام كل المواجهات في يوم واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المنافسة على نيل اللقب أو التي تسعى للنجاة من الهبوط.

ويستضيف عجمان «الثالث عشر برصيد 14 نقطة» والمتحفز للنجاة الجزيرة «المتصدر برصيد 50 نقطة» والساعي للحفاظ على الصدارة، ويلعب بني ياس «الثاني برصيد 49 نقطة» مع شباب الأهلي «الثالث برصيد 43 نقطة» وكلاهما متحفز لمزاحمة الجزيرة على الصدارة، ويلتقي الشارقة «الرابع برصيد 42 نقطة» مع حتا «الأخير برصيد 9 نقاط»، والنصر «الخامس برصيد 42 نقطة» مع الظفرة «الحادي عشر برصيد 21 نقطة»، ويلتقي كلباء «الثامن برصيد 35 نقطة» مع العين «السادس برصيد 37 نقطة»، والوصل «التاسع برصيد 34 نقطة» مع خورفكان «العاشر برصيد 21 نقطة»، فيما تأجل لقاء الفجيرة مع الوحدة إلى يوم 15 مايو بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفريق الوحدة.

ويبدو الصراع قوياً لأهل القمة، حيث يتصدر الجزيرة القمة ويزاحمه بني ياس وشباب الأهلي، وخسارة أية نقطة للفرق الثلاثة سيكون ثمنها غالياً، في ظل اقتراب الدوري من الختام.

وفي صراع المؤخرة يبدو موقف عجمان والفجيرة، أكثر تعقيداً وصعوبة، لوجود الناديين بالمركزين الثاني عشر والثالث عشر بالترتيب برصيد 14 نقطة لكل منهما، وكلاهما يرفع شعار «لا بديل عن الفوز»، في مبارياتهما المتبقية على أمل تعثر المنافسين.

ويقف حتا، على حافة الهبوط، مع وجوده في المركز الرابع عشر والأخير أي بفارق 5 نقاط بينه وبين عجمان والفجيرة، مما يقربه من العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

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