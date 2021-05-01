الوحدة قهر الصعاب في الهند وتأهل بأرقام إيجابية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قهر الوحدة الصعاب، وشرّف الوطن، في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد بلوغ الفريق دور الـ 16 من البطولة القارية، ليخالف «العنابي» التوقعات التي أشارت إلى أنه لن يعبر دور المجموعات عطفاً على الموسم المحلي المخيّب للفريق، إلا أن رجال الوحدة كانوا على قدر التحدي وتجاوزوا كل المعوقات التي واجهت الفريق بداية من اللعب في أجواء صعبة من حرارة ورطوبة وعدم تجهيز كافٍ من ملاعب تدريب، إضافة إلى خوض المباريات بعد 45 دقيقة من موعد الإفطار، إذ وضح تأثر اللاعبين بالصيام في أغلب المباريات.

وبفوز الوحدة على غوا الهندي أول من أمس في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة، حقق الوحدة عدداً من الأرقام الإيجابية والمكاسب من التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة.

وجاء التأهل لهذا الدور للمرة الرابعة في تاريخ الوحدة بعد أن عبر دور المجموعات في ثلاث مناسبات سابقة أعوام 2004 و2007 و2019، كما أنها المرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها الفريق دور الـ 16 بالنظر إلى تأهله في نسخة 2019، بعد أن استبعد من النسخة الأخيرة مضطراً بسبب تداعيات فيروس كورونا.

رقم إيجابي

وحقق الوحدة رقماً إيجابياً بمعادلة أكثر عدد من الانتصارات المتتالية في البطولة الآسيوية بعدما حقق الفوز في 4 مباريات متتالية في النسخة الحالية بالفوز على الريان القطري مرتين وبيرسيبوليس وغوا الهندي، وهو الرقم نفسه الذي حققه الفريق في نسخة 2019 بالانتصار في 4 مباريات على التوالي، إلى جانب وصوله للمرة الثانية في تاريخه إلى 13 نقطة في دور المجموعات وهو أكبر رقم يحققه الفريق في دور المجموعات.

أما أبر ز الأرقام فهي تواصل النتائج الإيجابية لأكبر سلسلة من المباريات، حيث لم يتعرض الفريق في آخر 13 مباراة في دور المجموعات سوى لخسارة واحدة كانت في النسخة الحالية أمام بيرسيبوليس، إذ نجح الوحدة خلال المباريات الـ 13 الأخيرة في المجموعات، تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في مباراة واحدة.

تألق تين كات

وأصبح الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الوحدة أكثر مدرب قاد «العنابي» في دوري أبطال آسيا وأكثر من حقق مع الفريق انتصارات في البطولة، إذ قاد تين كات الوحدة في 13 مباراة بما فيها مباراة الزوراء العراقي في الملحق المؤهل للنسخة الحالية، فاز تين كات في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، لينجح الفريق في تعويض إخفاقه على المستوى المحلي، إضافة إلى كسب بعض الوجوه الشابة التي منحها المدرب فرصة في البطولة لاكتساب الخبرة أمثال عبدالله حمد وعوض الكثيري ونهيان عادل.

من جهة أخرى عادت في ساعة مبكرة من صباح أمس بعثة فريق الكرة بالوحدة عبر مطار أبوظبي الدولي على متن طائرة خاصة.

إيقاف عبدالله أنور مباراتين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراراً بإيقاف عبدالله أنور العامري لاعب الوحدة، لمدة مباراتين، بعد طرده في الدقيقة 83 من مباراة فريقه ضد بيرسيبوليس الإيراني، وتضمنت العقوبة، غرامة مالية قيمتها ألف دولار، وسيتم تجميد 750 دولاراً منها، لمدة عامين، ويستردها اللاعب إذا لم يطرد مجدداً خلال تلك الفترة.

وتلقى اللاعب طرداً مباشراً خلال تلك المباراة التي جرت ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، وانتهت لمصلحة الوحدة (1-0).

ووفقاً للقرار سيغيب اللاعب عن مباراة الوحدة المقبلة في دور الـ16 للبطولة الآسيوية، بعد غيابه عن مباراة فريقه أمام غوا الهندي، والتي فاز فيها الوحدة (2-0)، في ختام الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة.

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