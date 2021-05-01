العنبري: قادرون على التكيف لمصلحة «الأبيض»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ــ تصوير: غلام كاركر

أبدى المدير الفني لفريق الشارقة عبد العزيز العنبري، رضاه التام عن كل ما تقرره رابطة المحترفين في برمجة الجولات المتبقية لدوري الخليج العربي، وقال العنبري بعد ختام مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا التي خاض فيها فريقه 6 مباريات خلال 16 يوماً فقط ونجح في تصدر المجموعة والتأهل للدوري الثاني، إن فريقه ليس لديه أي ملاحظات أو تحفظ على خوض مبارياته المتبقية في دوري الخليج العربي بعد 3 أيام من انتهاء المهمة الآسيوية.

وقال العنبري إنهم مع ما تقرره رابطة المحترفين والمهم بالنسبة لهم مصلحة المنتخب الوطني، وإن فريقه قادر على تكييف نفسه مع ضغط البرمجة للمباريات المتبقية في الدوري وتجربته في دوري أبطال آسيا التي خاض فيها مباراة بعد كل 3 أيام، ستنعكس إيجاباً في بقية مشوار الدوري.

إعجاب

ولم يخفِ عبد العزيز العنبري، إعجابه بأداء تراكتور سازي الإيراني في آخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي فاز فيها تراكتور 2-0، ولكنها لم تؤثر على صدارة الشارقة للمجموعة، وقال العنبري تعليقاً على الخسارة: «إن دخول المباراة في ظل حصول 6 من لاعبينا على البطاقات الصفراء كان أكبر التحديات، ولكن الفريق الإيراني لعب مباراة كبيرة.. والآن علينا التركيز في دوري الخليج العربي، عموماً حدث تحسّن واضح في شكل الفريق وخرجنا بفوائد كثيرة غير التأهل من الإيجابيات في المشاركة الآسيوية ظهور وجوه جديدة بمستوى مميز وعودة خالد باوزير وسالم صالح».

من جهته أكد عبد العزيز الكعبي، لاعب الشارقة، أن فريقه حاول تقديم صورة أفضل من التي ظهر بها، وقال الكعبي، في تصريحات للبث المباشر للاتحاد الآسيوي: «كان بالإمكان تقديم صورة أفضل».

وأشار إلى أن فريقه افتقد الحافز في هذه المباراة، وعلى الرغم من ذلك سيطر على معظم مجريات اللقاء، وأوضح الكعبي، أن طموحات الشارقة الوصول إلى مراكز متقدمة في البطولة القارية، آملاً بتقديم الأفضل في قادم المواعيد.

مدرب تراكتور

من ناحيته أثنى رسول خطيبي، المدير الفني لتراكتور سازي الإيراني، على المباراة التي خاضها فريقه في آخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال خطيبي، «اللاعبون أدوا مهمة بارعة، ولعبوا مباراة فنية بامتياز، لقد أرحنا بعض العناصر، ولكن لدينا 6 لاعبين خاضوا كل جولة حتى الآن، فأود شكرهم».

وتقدم خطيبي بالشكر أيضاً إلى طاقمه الفني، مضيفاً: «كما ترون، لقد قمنا بتدوير اللاعبين وتغييرهم وفقاً لاحتياجاتنا، ولعبنا بشكلٍ طيبٍ للغاية».

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