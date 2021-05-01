رائد البلوشي يحفظ ماء الوجه للنصر في دوري 21

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نجح المدرب المواطن رائد البلوشي في حفظ ماء الوجه لفريق النصر تحت 21 عاما بعدما قاده لتحقيق 13 نقطة في آخر 7 جولات في دوري تحت 21 عاما وارتقى به من المركز قبل الأخير إلى المركز 11 برصيد 25 نقطة بنهاية المسابقة أول من أمس.

واستهل البلوشي مشواره مع النصر في الجولة 20 خلفا للكرواتي فيردو ميلين الذي قاد الفريق في 11 مباراة في الدوري، حقق خلالها فوزاً وحيداً على الظفرة صاحب المركز الأخير 4-1 في «الجولة 11»، مقابل الخسارة 9 مرات، والتعادل في واحدة مع الفجيرة 0-0 وحصد العميد 12 نقطة فقط من 19 جولة تحت قيادة المدرب المواطن أحمد الملا الذي درب الفريق في 8 مباريات الأولى ثم خلفه ميلين بداية من الجولة التاسعة إلى الجولة 19 قبل أن يستلم البلوشي مهامه على رأس الفريق وينجح في تحقيق 4 انتصارات وتعادلا واحد 1-1 مع شباب الأهلي بطل المسابقة في ختام المسابقة أول من أمس، و خسر مباراتين في آخر 7 جولات.

ووصف البلوشي نجاحه في إنقاذ الفريق بالانطلاقة الجديدة في مشواره التدريبي بعد حوالي موسمين قضاهما ضمن الجهاز المعاون للفريق الأول لكرة القدم وتجربة تدريبية طويلة في مدرسة وأكاديمية النادي بدأها في 2007 وهو حاصل على شهادة تدريب درجة"أ".

ووجه البلوشي الشكر لإدارة النصر على منحها الفرصة له لتولي تدريب فريق تحت 21 عاما ما مكنه من إثبات قدراته متنيا أن يستمر في تجربته مع الفريق في الموسم المقبل.

وكشف البلوشي عن انه ركز عمله على إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية السيئة التي عانوا منها بسبب سلسلة النتائج السلبية ثم عمل على التوظيف الصحيح لامكاناتهم الفنية وتحديد أدوارهم في الملعب والاستقرار على التشكيلة، كما حرص على تطبيق طريقة لعب تتماشى وقدرات الفريق ما ساعده على العودة إلى سكة الانتصارات.

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