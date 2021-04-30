خسارة الشارقة تمنح تراكتور وصافة المجموعة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم ، تصوير-غلام كاركر

خسر الشارقة لأول مرة في نظام المجموعات لدوري أبطال آسيا في ختام مباريات المجموعة الثانية أمام تراكتور الإيراني بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت باستاد الشارقة، ليعتلي تراكتور وصافة المجموعة بفارق نقطة خلف الشارقة المتصدر صاحب الـ 11 نقطة.

وكان الشارقة حسم تأهله وصدارة المجموعة من الجولة الخامسة دون التأثر بنتيجة المباراة الأخيرة التي دفع فيها المدرب عبد العزيز العنبري بعدد من البدلاء بهدف إراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

جاءت البداية قوية من جانب تراكتور الذي بادر بالهجوم سعياً وراء تحقيق نتيجة تضمن له وصافة المجموعة، وبالفعل نجح في استثمار افضليته في الدقائق الأولى بتسجيل هدف السبق عبر محمد عباس زاده بعد مرور 7 دقائق،

وساهم الهدف في رفع ايقاع المباراة ونشط الشارقة في الناحية الهجومية بهدف تعديل النتيجة واستمر اللعب سجالاً بهجمات متبادلة من الطرفين وكانت أخطر فرص الشارقة بعد مرور 27 دقيقة من تسديدة ثابتة لكايو لوكاس، أبعدها الدفاع الايراني قبل وصولها لمهاجمي الشارقة داخل الست ياردات.

وواصل الفريقان بذات الحماس والهجوم المتبادل حتى انتهى الشوط الأول بالهدف الوحيد لتراكتور.

بداية الشوط الثاني، كانت المبادرة الهجومية فيه من جانب الشارقة وتهيأت فرصة التعديل في الدقيقة 49 لكايو لوكاس ولكن تسديدته مرت على يمين الحارس، ولم تسفر مجريات المباراة عن شيء بعد هذا الهدف ليفوز تراكتور بالنتيجة 2-0، ويصل للنقطة العاشرة.

وكان باختاكور الأوزباكي حقق الفوز بهدف دون رد على القوة الجوية العراقي لينهي مشواره في المركز الثالث للمجموعة برصيد 7 نقاط والقوة الجوية رابعاً بنقطتين، وودع الفريقان البطولة فيما ينتظر تراكتور حسبة نقاط أصحاب المركز الثاني في بقية المجموعات التي تختتم مبارياتها مساء الجمعة.

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