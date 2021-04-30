«الفرسان» يبحث عن فوز معنوي أمام الهلال الليلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي شباب الأهلي مع الهلال السعودي في الحادية عشرة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، باستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، والتي تشهد لقاء الاستقلال دوشنبه الطاجيكي مع اجمك الأوزبكي، باستاد الملك فهد الدولي. وتعتبر مباراتا الليلة، تحصيل حاصل لكل من «فرسان دبي» واجمك، بعد وداعهما البطولة القارية، باحتلال المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما تعتبر الجولة حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول بين الاستقلال والهلال، (لكل منهما 10 نقاط)، والمؤهل مباشرة إلى دور الـ 16، إلى جانب ضرورة الفوز، للهلال للتأهل ضمن أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني، حال فوز الاستقلال.

ويبحث «فرسان دبي» الليلة، عن فوز معنوي بجانب رد الإعتبار من الخسارة في الجولة الثانية من الهلال 0 - 2، ويتوقع أن يدفع مهدي علي مدرب شباب الأهلي، في تشكيلة فريقه أمام الهلال، بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في البطولة القارية، بهدف تجهيزهم لإكمال دوري الخليج العربي.

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