حمد الشرقي يكافئ العروبة بطل «الأولى» بمليوني درهم

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

هنأ الفريق بإنجاز الصعود لدوري المحترفين الفجيرة - محمد فضل ووام التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، رئيس مجلس إدارة وأعضاء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي العروبة، بمناسبة حصول الفريق على بطولة دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم في الموسم المقبل.

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة للفريق هذا الإنجاز اللافت، مؤكداً أهمية استكمال التميز في المراحل اللاحقة، ودعا سموه اللاعبين إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، وتكريس اللعب النظيف بروح الفريق الواحد، بما يعكس طموحات إمارة الفجيرة في الحصول على مراكز متقدمة، بمختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والعربي. ووجه سموه، خلال اللقاء، بمنح لاعبي فريق العروبة والجهازين الفني والإداري مليوني درهم، بمناسبة الصعود إلى دوري المحترفين.

كما أمر صاحب السمو حاكم الفجيرة بتطوير منشآت نادي العروبة كافة، وتجهيز ستاد النادي لاستقبال مختلف البطولات الرياضية.

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي العروبة وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين في الفجيرة، مثمنين مكرمة سموه في دعم النادي ولاعبي الفريق، متعهدين بالمضي قدماً في طريق الانتصارات والإنجازات.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز