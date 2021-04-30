شباب الأهلي يتسلم درع دوري تحت 21 سنة رسمياً

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

توج شباب الأهلي بدرع دوري الخليج العربي، تحت 21 عاماً رسمياً، أول من أمس، عقب مباراته الختامية أمام ضيفه النصر، باستاد مكتوم بن راشد، ضمن الجولة 26، والتي انتهت بالتعادل 1- 1، ورفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، سجل لشباب الأهلي عبد العزيز محمد، وجاء هدف النصر من «نيران صديقة» عن طريق البديل سلطان فايز لاعب شباب الأهلي، وكان «فرسان دبي»، حسم اللقب منذ الجولة الماضية، وقام حسن المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين رئيس اللجنة الفنية، بحضور إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعيسى سبت المدير الرياضي في شباب الأهلي، بتسليم درع البطولة لأبطال شباب الأهلي بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

وأكد عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين أن تتويج شباب الأهلي باللقب يأتي في موسم استثنائي، بعدما حقق الفريق الأول لقبي كأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، إلى جانب وجوده في موقع متقدم على لائحة ترتيب الدوري، واستعداده لخوض نهائي كأس صاحب رئيس الدولة.

واعتبر أن المنافسة القوية على لقب دوري تحت 21 عاماً في ظل تقارب الفرق تصب في صالح الكرة الإماراتية، خصوصاً أن المسابقة تؤكد في كل موسم أنها منجم لصقل المواهب للاعبين، الذين يستعدون لمواصلة مسيرتهم الاحترافية، من خلال منحهم المجال لخوض أكبر عدد من المباريات التنافسية على مدار الموسم.

وتمنى لجميع لاعبي الفرق التي شاركت في هذه النسخة من دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً الاستمرار والتوفيق في مسيرتهم، وأن يكونوا دعامة للمنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وأصبح شباب الأهلي الفريق السادس، الذي يتوج بلقب دوري تحت 21 منذ انطلاقة نسخة 2008 - 2009، وضمت قائمة الأبطال فرق الجزيرة والشارقة والوحدة، والنصر. نتائج وشهدت مباريات الجولة الأخيرة فوز العين على حتا 3 - 0، ليحسم العين وصافة الترتيب برصيد 53 نقطة، مقابل 23 لحتا صاحب المركز 12، وأنهى اتحاد كلباء مشواره في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفوزه على الشارقة 3 - 1، فيما تراجع الشارقة إلى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وخسر الوحدة الخامس برصيد 48 نقطة، أمام بني ياس العاشر برصيد 31 نقطة، 2 - 5، وتعادل الظفرة والوصل 1 - 1، وعجمان والفجيرة سلبياً.

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