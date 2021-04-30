«نواعم» التحكيم.. خطوة نحو «المحترفين»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أصبح التحكيم النسائي على بُعد خطوات من دوري الخليج العربي للمحترفين، بعد نجاح التجربة في دوري الدرجة الأولى والرديف خلال الأيام الماضية، حيث منحت الحكم الدولي المساعد أمل جمال فرصة المشاركة في تحكيم مباراة الحمرية مع مصفوت ومباراة شباب الأهلي مع النصر أول من أمس في نهائي دوري الرديف.

وتم منح خلود الزعابي أكثر من فرصة دولية بالمشاركة في تحكيم مباريات بطولة غرب آسيا إضافة إلى ترشيحها للمشاركة في تحكيم نهائي كأس العالم للسيدات التي ستقام في استراليا عام 2023، وتوجد حكمة أخرى ستنال فرصتها قريبا وهي نجاة الزعابي.

اهتمام

وعن مستقبل التحكيم النسائي قال محمد عمر، نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة: إن هناك اهتماماً كبيراً بالتحكيم النسائي من قبل الشيخ راشد بن حميد النعيم، رئيس الاتحاد، الذي لا يدخر جهداً في سبيل دعم هذا النشاط المهم ونيل المرأة الإماراتية فرصتها في إدارة مختلف المسابقات، بعد أن تفوقت في العديد من مجالات العمل في الفترة الماضية، ولدى اتحاد الكرة خطة مستقبلية لإعداد وتجهيز جيل جديد من محكمات على مستوى عال من الخبرة والكفاءة، حيث نقوم بإعداد وتجهيز أكثر من 20 محكمة من أبرز فتيات الإمارات، ويتم إعدادهن بشكل علمي سواء في قانون كرة القدم أو التدريبات البدنية والفنية.

فرص

وأضاف محمد عمر أن محكمات الكرة نلن عدة فرص في مسابقات المراحل السنية، وبعد أن أثبتن جدارتهن وتميزهن بدأت لجنة الحكام تكليفهن بإدارة بعض مباريات الدرجة الأولى ومسابقة الرديف، ونجحن في الفرص التي منحت لنّ، لذلك أصبحن مهيآت لمنحن فرصة المشاركة في إدارة منافسات دوري الخليج العربي للمحترفين بداية من الموسم المقبل، بعد أن اكتسبن خبرة جيدة سواء محكمات في الملعب أو خلال تقنية الفيديو.

ثقة كبيرة

واختتم محمد عمر تصريحه قائلاً: ثقتنا كبيرة بفتيات الوطن وقدرتهن على التمسك بمثل تلك الفرص والتميز في إدارة المباريات، مع وجود دعم قوي لهن سواء من مجلس إدارة اتحاد الكرة أو لجنة الحكام بأعضائها وإدارتها التنفيذية التي تبذل جهداً في صقل مواهب تلك الفتيات.

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