تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة إلى 15 مايو المقبل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

قررت رابطة المحترفين تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة والمقرر إقامتها يوم 3 مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي على استاد الفجيرة، لتقام بتاريخ 15 من مايو المقبل، وذلك بناء على القرار الصادر من الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع البعثات القادمة من جمهورية الهند باعتبارها منطقة موبوءة، ونظراً لقرار عزل فريق الوحدة وعدم خوضه لأي مباراة رسمية قبل 7 أيام من تاريخ وصوله.

وأشارت الرابطة إلى المعيار الذي يحكم عملها دوما هي المصلحة العامة وصحة وسلامة المجتمع التي يتم تغليبها على مصالح الأندية دون الإخلال بلوائح المسابقات، وبناءً على المستجدات والمعطيات المرتبطة بهذه المباراة.

وتعود بعثة الوحدة إلى أبوظبي قادمة من الهند فجر الجمعة عقب انتهاء مشاركة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وتأهل الفريق إلى دور الـ 16 عن جدارة واستحقاق.

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