تين كات: الوحدة حقق الأهم بالتأهل إلى دور الـ 16 في "دوري الأبطال"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن سعادته بتأهل العنابي إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا عقب الفوز على غوا الهندي بثنائية في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وقال تين كات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" فريق غوا الذي لعب أمامنا اليوم ليس هو الفريق الذي واجهناه سابقاً بعد أن افتقد للعديد من اللاعبين نظراً للأوضاع الحالية في الهند وسفر جهازه الفني ولاعبيه الأجانب".

وأضاف:" سيطرنا على المباراة وأضعنا العديد من الفرص لكن خرجنا بالأهم وهو الانتصار والتأهل للدور التالي، سعيد وفخور باللاعبين والأداء القتالي والروح العالية التي ظهر عليها الفريق مما ساهم في تحقيق 4 انتصارات متتالية مكنت الفريق من التأهل".

وأشاد تين كات بحارس فريق غوا الذي تألق للمرة الثانية وأبعد العديد من الفرص ولكنه خرج في الشوط الثاني للإصابة، وقال:" لقد ظهر بشكل جيد للغاية وأتمنى له السلامة وأن تكون إصابته بسيطة والتوفيق في مسيرته القادمة".

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