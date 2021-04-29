الوحدة يتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا بثنائية في غوا الهندي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حجز الوحدة بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد فوزه على غوا الهندي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على استاد جواهر لال نهرو، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

ونجح الوحدة في بلوغ الدور التالي من بوابة المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف بيرسيبوليس الإيراني، الذي تأهل كمتصدر المجموعة بعد فوزه على الريان القطري 4-2، إذ حسم العنابي التأهل ضمن أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

وجاء تأهل الوحدة لدور الـ 16 للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال آسيا، بعدما كان قد عبر دور المجموعات أعوام 2004 و2007 التي وصل فيها إلى نصف النهائي، و2019، كما أنها المرة الثانية التي يتأهل فيها العنابي لهذا الدور مع مدربه الحالي الهولندي هينك تين كات والذي كان قد قاد الفريق في نسخة 2019 متصدراً لمجموعته بنفس الرصيد بـ 13 نقطة.

واستطاع الوحدة التغلب على الظروف الصعبة التي واجهت الفريق في دور المجموعات عبر مواعيد المباريات، والغيابات التي ضربت صفوفه، ليحقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي بعدما كان قد استهل مشاركته بالخسارة أمام بيرسيبوليس ثم التعادل مع غوا قبل أن يفوز في المباريات الأربع الأخيرة.

ضغط الوحدة من البداية، محاولاً استغلال الغيابات في صفوف فريق غوا، حيث شكلت انطلاقات عمر خربين خطورة في الجهة اليمنى من الملعب.

وضاعت فرصة خطيرة على الوحدة في الدقيقة 17 عندما هيأ خربين الكرة إلى تيم ماتافز خلف المدافعين ليسدد محاولة من زاوية ضيقة أبعدها الحارس ديراج سينغ إلى ركلة ركنية.

وعاد الثنائي ليقود هجمة ثانية، بعدما هيأ ماتافز الكرة أمام خربين على حافة منطقة الجزاء ليسدد من اللمسة الأولى محاولة مرت خارج المرمى في الدقيقة 27.

و لعب خربين رأسية خطيرة إثر تمريرة خليل إبراهيم العرضية ولكن الحارس سينغ أبعد الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن يضيغ ماتافز أخطر الفرص بعدما وصلته الكرة في وضع انفراد لكنه سدد دون تركير فوق العارضة في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني واصل الوحدة ضغطه الهجومي محاولاً هز شباك منافسه الهندي، إلى أن نجح عمر خريبين من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 61 بعدما مرر ماتافز الكرة من الجهة اليسرى لتصل إلى خربين ليسددها قوية في الشباك.

وأمن محمد برغش فوز العنابي بالهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد أن قطع عمر خريبين الكرة من المدافع داخل المنطقة ومرر إلى برغش الذي سدد بيسراه ارتطمت بقدم مدافع غوا وسكنت الشباك، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الوحدة.

وتعود بعثة الوحدة إلى أبوظبي فجر الجمعة على متن طائرة خاصة عبر مطار أبوظبي الدولي عقب نهاية مشاركة الفريق في دور المجموعات.

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