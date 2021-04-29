العين بصدد تمديد التعاقد مع شويا ناكجيما

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تؤكد متابعات (البيان الرياضي) أن العين بصدد تمديد التعاقد مع لاعب متوسط الميدان الياباني شويا ناكجيما، لفترة أخرى بعد انتهاء مدة اعارته الحالية من نادي بورتو البرتغالي والتي امتدت لستة أشهر، وفي وقت سابق أشارت وسائل اعلام برتغالية إلى أن نادي العين طلب تجديد استعارة اللاعب لموسم آخر، غير أن الراجح هو التعاقد معه لأكثر من موسم بعد اكتمال شفائه، حسب ما أكد مصدر مطلع.

وتعاقد العين مع صانع الألعاب الياباني بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر في يناير من العام الجاري، وظهر شويا بصورة متميزة في أول مباراتين له بالفريق البنفسجي، غير أن سعادة الجماهير العيناوية باللاعب لم تدم سوى 108 دقيقة فقط، حيث تعرض لكسر في شظية القدم، لينتهي موسمه مع الفريق، حيث غادر بعدها ليجري جراحة ناجحة في اليابان قبل عودته أخيرا لمتابعة رحلة العلاج بالدولة تمهيدا لعودته مرة أخرى، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب وهو يباشر علاجه.

ويعتبر شويا هو الصفقة الأفضل والوحيدة للعين في ميركاتو الشتاء الأخير، في حين طالب العيناوية بدعم صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين الأجانب والمواطنين بعد التراجع اللافت للفريق البنفسجي على مستوى الأداء والنتائج، الأمر الذي أفقده جميع البطولات المحلية والآسيوية، فضلا عن احتلاله لمركز متأخر في الترتيب العام لفرق الدوري بما سيبعده تلقائيا عن المشاركة الآسيوية العام المقبل.

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