مدرب وأجانب غوا الهندي يغيبون أمام الوحدة بسبب «كورونا»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن نادي غوا الهندي غياب الجهاز الفني للفريق ولاعبيه الأجانب عن مواجهة الوحدة قبل ساعات من المباراة المقررة مساء اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بسبب اضطرارهم للعودة إلى بلدانهم نتيجة انتشار فيروس كورونا في الهند.

وسيغيب مدرب الفريق الإسباني خوان فرناندو ومساعده خابي غونزاليس واللاعبون إيدو بيديا وايفان غوانزاليس وخورخي أورتيز والاسترالي جيمس دوناتشي عن الفريق بعد مغادرتهم الهند نتيجة طلبات من بلدانهم بالعودة بسبب مخاوف من حدوث غلق بسبب فيروس كوفيد 19.

وأعلن نادي غوا في بيان رسمي غياب مدربه ولاعبيه، موضحاً:«يود نادي غوا لكرة القدم أن يفيد بأنه تم نصح الفريق الأجنبي بالنادي، الذي يشمل المدرب واللاعبين والموظفين الأجانب بالعودة إلى ديارهم على الفور».

وقال النادي في البيان إن القرار يأتي كإجراء وقائي في ضوء السياسات الأخيرة التي اتخذتها أوروبا ودول أخرى فيما يتعلق بالقادمين من الهند، حيث تكافح الدولة الموجة الثانية من كوفيد-19 التي اجتاحت البلاد.

وأكد النادي الهندي أنه في حين أن دوري أبطال آسيا لا يزال مسابقة مهمة لنادي غوا، شعرت إدارة النادي بأن سلامة اللاعبين هي مسؤوليتها الأولى والأهم.

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