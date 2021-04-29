منتخب الإمارات يُشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم للألعاب الإلكترونية

المصدر: وام

يُشارك منتخب الإمارات الوطني للألعاب الإلكترونية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم للألعاب الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة عدد كبير من الاتحادات الوطنية الأعضاء، التي تم توزيعها على مجموعات، حيث سيلعب منتخب الإمارات في المجموعة الأولى التي تضم 6 اتحادات وطنية من منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والهند، وجنوب أفريقيا.

ويُمثل منتخب الإمارات اللاعب راشد عبيد الزعابي "بلاي ستيشن"، واللاعب حمد أحمد الحمادي "أكس بوكس"، ويستهل مشواره غداً الجمعة بمواجهة منتخبات الكويت، وجنوب أفريقيا والهند ، وفي اليوم الثاني للبطولة المقرر يوم بعد غد السبت سيواجه منتخبي السعودية وقطر.

وتأتي مشاركة منتخب الامارات في إطار التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حيث كانت البداية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت الشهر الماضي وحقق فيها منتخبنا المركز الثاني.

يذكر أن بطولة كأس الأمم للألعاب الإلكترونية ستقام في شهر أغسطس المقبل، وتستضيفها الدنمارك.

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