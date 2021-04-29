محمد عمر: قضاة الملاعب جاهزون لاستئناف الدوري

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أكد الحكم الدولي الأسبق محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن قضاة الملاعب جاهزون تماماً لاستئناف مباريات دوري الخليج العربي، التي تعتبر مباريات مصيرية سواء في التنافس القوي على القمة أو الصراع للنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وقال محمد عمر: «لن يدير المباريات في الجولات الثلاث المتبقية سوى الحكم المتميز الجاهز فنياً وبدنياً وذهنياً، حيث لا مجال لأي خطأ خلال تلك المباريات».

برامج متعددة

وقال محمد عمر إن لجنة الحكام استغلت فترة توقف دوري الخليج العربي، وأقامت العديد من البرامج التثقيفية والدورات التدريبية سواء بدنية أو فنية لقضاة الملاعب، حيث تم إجراء تدريبات بدنية مكثفة، اختتمت بإجراء اختبار لياقة بدنية لحوالي 67 حكماً من حكام مسابقات دوري الخليج العربي والدرجة الأولى، والتي نجح فيها جميع الحكام الذين تقدموا للاختبار، مما يبرهن على جاهزية كوادرنا البدنية.

مران عملي

وواصل عمر أنه تم أيضاً إجراء تدريبات فنية داخل الملعب على حالات لعب حقيقية بمشاركة لاعبين بهدف المران وكيفية مواجهة الحالات التحكيمية التي تحدث داخل الملعب خلال المباريات، كما تم إقامة ورشة عمل حاضر فيها مدير إدارة الحكام علي الطريفي والمدير الفني خالد الدوخي تناولت شرح العديد من مواقف اللعب وتحليلها، كما تم التدريب الجيد على تقنية الفيديو «VAR» ضماناً لجاهزية كل الكوادر لإدارة مختلف المنافسات.

محاضرة قيمة

وأضاف نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة قائلاً: «برنامج التدريب اختتم بمحاضرة قيمة لماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام بالاتحاد الدولي «فيفا» تضمنت حالات ضرب المنافس بدون كرة، والإنذارات والطرد والتسلل، وحالات منطقة الجزاء، كما تم عرض مقاطع فيديو لحالات تحكيمية من المباريات الماضية للمسابقات المحلية، وكانت سعادتنا كبيرة بإشادة بوساكا بالقرارات الصحيحة التي تم اتخاذها في الحالات التحكيمية الصعبة التي عرضت وتم مناقشتها خلال محاور الورشة».

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