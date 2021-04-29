5 فرق في بطولة كرة السيدات اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق مساء اليوم بطولة كرة القدم للسيدات التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 29 أبريل إلى 8 مايو المقبل تحت إشراف لجنة كرة القدم للسيدات وذلك بمشاركة 5 فرق.

ويشهد اليوم الأول للبطولة إقامة مباراتين تجمع الأولى فريق الاتحاد مع فريق الإمارات، وفي المباراة الثانية يواجه فريق تيتان فريق أوول بلاك وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في منطقة الخوانيج. وتُلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بعد ختام الجولة الخامسة والأخيرة للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز