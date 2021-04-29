كأس «التسامح» للكريكيت غداً

المصدر: (أبوظبي - وام)

في إطار احتفالات وزارة التسامح والتعايش مع عمال الإمارات باليوم العالمي للعمال، تنظم الوزارة غداً بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وأبوظبي للكريكيت نسخة خاصة من كأس التسامح للكريكيت، بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وتنطلق الاحتفالية تحت شعار «الأمل المتجدد» مساء الغد بين الأبطال الحائزين على اللقب العام الماضي ويمثلهم فريق «لابوتيل» من قرية العتيبة للعمال، وفريق «وإيست ايست يونايتد» ممثلين لمدينة تصاميم العمالية، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى تعزيز الأمل وإعلاء قيم التسامح والتعايش.

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